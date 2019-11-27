Skoda начала производство первых двух электрокаров (Фото)

После запуска Citigo iV и Superb iV, к концу 2022 года ассортимент новой марки Skoda iV увеличится до более чем 10 электрифицированных моделей.

Чешский производитель запустил производство первых двух моделей электрифицированного суббренда — Superb iV и Citigo iV.

Под эгидой iV чешкая компания объединяет разработку своего собственного семейства электрифицированных автомобилей, обладающих эмоциональным дизайном, футуристическим интерьером и инновационными технологиями, а также создание особой экосистемы для мобильных решений.

По сообщению пресс-службы марки, первый пятидверный электрический хэтчбек уже сошел с конвейера завода Volkswagen в столице Словакии, Братиславе. Skoda Citigo iV оснащен литий-ионной батареей на 32,2 кВт/ч, которая питает электродвигатель мощностью 83 л.с. (61 кВт) с доступным крутящим моментом в 212 Нм. Такая "начинка" позволяет переднеприводному хэтчбеку разогнаться до 100 км/ч за 12,3 секунд и до максимальной скорости 130 км/ч. При этом одного заряда батари хватает Citigo iV на 260 км пути.

Новинка отличается оригинальной радиаторной решеткой в цвет кузова, надписью Skoda и эмблемой iV на крышке багажника, противотуманными фарами, светодиодными ДХО, а также комплектом 16-дюймовых легкосплавных дисков в качестве опции. Citigo iV доступен в комплектациях Ambition или Style, оснащенных дополнительными подушками безопасности водителя и пассажира, а также ассистентом удержания в полосе движения Lane Assist.

Superb iV — первый гибридный Skoda, который объединяет в себе преимущества электромотора выходной мощностью 85 кВт и бензинового двигателя 1.4 TSI мощностью 156 л.с. Модель доступна в комплектациях Ambition, Style, Sportline и L & K. На одном заряде автомобиль может проехать до 930 км пути.