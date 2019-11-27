Новая глава для компании: Audi готовит интересную новинку (Фото)

Немецкая Audi анонсировала скорое появление RS 6 Avant

Компания Audi отметит 25-летие выпуска моделей RS появлением нового автомобиля – им станет RS 6 Avant.

Руководство компании утверждает, что новый автомобиль откроет новую главу для компании в сфере высокопроизводительных машин.

Под капотом авто скрывается 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который способен выдавать мощность в 600 лошадиных сил при 800 Нм крутящего момента.

Работать силовая установка будет вместе с АКПП на 8 ступеней и фирменной системой полного привода Quattro.

Поражает великолепная динамика нового автомобиля – первые 100 км/ч он набирает за 3,6 секунды.

Максимальная скорость – 250 км/ч, однако все понимают, что если снять ограничитель, то автомобиль поедет гораздо быстрее. Расход топлива в смешанном цикле при этом не очень высокий – 11,5 литров на 100 км пути.

Производителю также удалось снизить выбросы углекислого газа в атмосферу – теперь этот показатель составляет 268 г/км. Новая Audi RS 6 Avant появится в салонах дилеров в Германии и Европе уже к концу текущего года.