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Среда, 27.11.2019
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Новая глава для компании: Audi готовит интересную новинку (Фото)

Новая глава для компании: Audi готовит интересную новинку (Фото)
17:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Немецкая Audi анонсировала скорое появление RS 6 Avant

Компания Audi отметит 25-летие выпуска моделей RS появлением нового автомобиля – им станет RS 6 Avant.

Руководство компании утверждает, что новый автомобиль откроет новую главу для компании в сфере высокопроизводительных машин.

Под капотом авто скрывается 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который способен выдавать мощность в 600 лошадиных сил при 800 Нм крутящего момента.

Работать силовая установка будет вместе с АКПП на 8 ступеней и фирменной системой полного привода Quattro.

Поражает великолепная динамика нового автомобиля – первые 100 км/ч он набирает за 3,6 секунды.

Audi представила две новинки в Лос-Анджелесе (Фото)

Максимальная скорость – 250 км/ч, однако все понимают, что если снять ограничитель, то автомобиль поедет гораздо быстрее. Расход топлива в смешанном цикле при этом не очень высокий – 11,5 литров на 100 км пути.

Производителю также удалось снизить выбросы углекислого газа в атмосферу – теперь этот показатель составляет 268 г/км. Новая Audi RS 6 Avant появится в салонах дилеров в Германии и Европе уже к концу текущего года.

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Audi, RS 6 Avant, Audi RS 6 Avant.
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