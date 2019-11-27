Это просто нечто: Mazda создала инновационный мотор (Фото)

Mazda выводит в продажу Mazda3 с инновационным мотором.

Модель Mazda3 в кузове хетчбэк и седан с новым 2,0-литровым силовым агрегатом Skyactiv-X выйдет на рынок Японии 5 декабря.

Стоит сказать, что новый двигатель из линейки Skyactiv-X обладает системой зажигания SPCCI — Spark Plug Controlled Compression Ignition, которая подразумевает самовоспламенение топливной смеси от сжатия, как это происходит в дизельных моторах.

Как заявляет производитель, данная технология делает силовую установку тяговитой и экономичной. Кроме того, новый агрегат обладает акустическим комфортом, который был достигнут благодаря капсулированию мотора.

Максимальная производительность 2,0-литрового двигателя Skyactiv-X составляет 180 лошадиных сил на 6000 об/мин. При этом максимальный крутящий момент достигает 224 Нм на 3000 об/мин.

Если говорить про степень сжатия, то компания приводит показатель 15:1. В паре с бензиновым агрегатом на модели Mazda3 также будет работать и "мягкий гибрид", в который входит синхронный мотор переменного тока мощностью 6,5 л.с. и литий-ионный аккумулятор 24 V.

На японском рынке Mazda3 с мотором Skyactiv-X и в кузове седан будет предлагаться в трех версиях, а хетчбэк — в четырех. Будет доступен как передний, так и полный привод.

В качестве трансмиссии будет использоваться 6-скоростная МКПП либо 6-диапазонный "автомат". При этом заявленный расход топлива для данной модели составляет от 5,5 до 6,2 литров бензина на 100 км пути.