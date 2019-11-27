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Новый Renault Sandero получит гибридную версию

Новый Renault Sandero получит гибридную версию
09:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Премьера Sandero, вероятно, пройдет на Парижском автосалоне 2020 года.

Renault работает над Sandero третьего поколения, который, наконец, перейдет на платформу Renault-Nissan CMF-B и разделит ее с Clio пятой генерации, Captur второго поколения и новым Nissan Juke.

Не ожидайте увидеть дизель dCi мощностью 115 л.с. и 1,33-литровый бензиновый TCe с отдачей 130 л.с., поскольку они, вероятно, не будут доступны в данном хэтчбеке. Таким образом, автомобиль будет оснащен агрегатом, выдающим 75 л.с. и 100 л.с., а также дизельным двигателем на 85 л.с.

Sandero Stepway следующего поколения, вероятно, пойдет по электрифицированному маршруту с 1,6-литровым безнаддувным мягким гибридом, который, как ожидается, будет производить 140 л.с.

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Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.

Напомним, Porsche опубликовал несколько интересных фотографий Taycan на своей странице в Facebook сегодня, демонстрируя пару моделей Turbo с некоторыми привлекательными функциями.

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Renault, Автомобили, Техника, Авто, Renault Sandero.
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