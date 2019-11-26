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В сети появились новые снимки Porsche Taycan (Фото)

В сети появились новые снимки Porsche Taycan (Фото)
15:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Porsche опубликовал новые снимки Taycan с отделкой из углеродного волокна

Porsche опубликовал несколько интересных фотографий Taycan на своей странице в Facebook сегодня, демонстрируя пару моделей Turbo с некоторыми привлекательными функциями.

Имейте в виду, что это не новые функции - Taycan всего три месяца, чтобы громко кричать, но они напоминают нам, что этот суперкар EV выглядит чертовски хорошо.

В частности, вы смотрите на Taycan с пакетом Carbon SportDesign - внешним обновлением, которое получило углеродное волокно в отделке передней части, боковых юбок и специальном заднем диффузоре.

Серебристый Taycan также оснащен 21-дюймовыми колесами Taycan Exclusive, в которых с элементами из углеродного волокна. Эти функции - лишь небольшая часть множества опций.

Porsche Taycan Turbo S разгоняется с нуля до сотни за 2,6 секунды и может запасом хода в 402 км. По сравнению с электромобилями Ford и Tesla, доминирующими на мировой новостной ленте, Mach-E не может рассчитывать на прямолинейную работу Taycan.

Единственный в своем роде: Gloeckler-Porsche 356 Coupe 1954 года (Фото)

И до тех пор, пока мы не сможем проверить насколько хорош Ford, сев за руль, мы будем предполагать, что кроссовер также не сможет конкурировать с Taycan в поворотах.

Что касается нового пикапа Tesla, то разгон до 100 км/ч у него занимает 2,9 секунды. Надо отметит, что научно-фантастический грузовик весьма конкурентоспособен с Porsche на прямых дорогах.

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Porsche, Taycan, Porsche Taycan.
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