Компания Microsoft представила автомобиль для военных

Американская компания выпустила автомобиль, который является новинкой и был создан специально для военных.

Компания раскрыла подробности о своем новом проекте Microsoft Tactical Vehicle.

Транспортное средство имеет специальные функции и может удивить своими возможностями. Модель получила большое количество сенсоров, множество бортовых компьютеров, а также систему искусственного интеллекта. Помимо этого внедорожник оснастили функциями виртуальной и дополненной реальности, что в совокупности помогает военным в планировании тактики операций.

Представители корпорации отмечают, что модифицированный кроссовер Microsoft Tactical Vehicle является Data-центром на колесах. Программное обеспечение позволяет интегрировать все информационные потоки с облачным сервисом Microsoft Azure Cloud. Такое решение существенно повышает скорость, а также качество тактического планирования. Новая система позволяет анализировать огромные массивы данных от различных источников.

В основе внедорожника лежит 12-ое поколении Chevrolet Suburban. В движение автомобиль приводится 6,3 или 5,3-литровыми восьмицилиндровыми V-образными двигателями EcoTec3, которые работают в паре с автоматической трансмиссией.

Габаритные размеры модели составляют 5,7/2/1,89 метра, а масса 8,3 тонны. Расход топлива в городе - 14,6 литров, а на трассе - 10,2 литра.