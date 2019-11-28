Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95

Новинка, которую называют флагманом модельной линейки Jetour, построена на базе Jetour X90.

На домашнем рынке компания Chery начала продажи полноразмерного люксового кроссовера Jetour X95.

Поклонникам марки предложили сразу шесть вариантов исполнения SUV, за самый доступный из которых в китайских автосалонах просят 101 900 юаней. Максимально оснащенный кроссовер стоит от 155 900 юаней.

При этом X95 немного превосходит своего "донора" по габаритам: он стал длиннее на 57 мм, а его колесная база выросла на 5 мм. массивной решеткой радиатора, фарами на светодиодах необычной формы, эффектными задними фарами и пр.

В салоне авто производитель визуально объединил виртуальную "приборку" и тачскрин мультимедиа в духе нового Mercedes-Benz GLE. На центральной консоли разместили отдельный сенсорный дисплей для управления "климатом".

Компоновка салона может быть пяти-, шести- или семиместной.В движение Jetour X95 приводит один из двух турбомоторов: полуторалитровый бензиновый мощностью 156 л.с. или 1,6-литровый 197-сильный. Оба они сочетаются с семиступентчатым "роботом" с двумя сцеплениями. А вот привод – безальтернативный передний.