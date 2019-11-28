Volkswagen Golf R 2020 года будет самым быстрым за всю историю

Это первый взгляд на совершенно новый VW Golf R после того, как он был обнаружен проходящим тестирование в Южной Африке.

VW Golf R приобретает новый внешний вид и мощную трансмиссию 4WD, а эксклюзивные изображения демонстрируют его экстремальный стиль.

Даже на этом единственной фотографии есть несколько подсказок, что это более сфокусированный, чем любой предыдущий Golf, замеченный раньше.

Во-первых, колеса, дизайн которых очень похож на дополнительные 19-дюймовые колеса "Pretoria", используемые на Golf R предыдущего поколения.

Эти колеса аккуратно заполняют арки, намекая на то, что высота дорожного просвета слегка упала по сравнению со стандартным Golf.

Передний бампер очень похож по дизайну на уже выпущенный гибридный модуль Golf GTE, но из-за решетки радиатора высовывается большой интеркулер. В отличие от GTE, элемент решетки не подсвечен, а отделан серебром.

Характеристики следующего Golf R еще не подтверждены, но боссы Volkswagen уже подтвердили, что самые быстрые итерации Mk8 Golf будут иметь мощность свыше 300 л.с. Как и прежде, привод настроен на использование системы полного привода VW 4MOTION.

Ожидается, что для этой итерации Golf R мягкая гибридная система обеспечит дополнительную производительность.

В отличие от меньших версий нового Golf, которые обеспечивают небольшой электрический импульс для снижения нагрузки на двигатель внутреннего сгорания, вполне вероятно, что гибридная помощь следующего R придет в виде электрического компрессора.

В принципе, аналогично системе, используемой в Audi S6, это должно помочь практически исключить турбо-лаги.