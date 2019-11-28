Nissan Note нового поколения: каким он будет

Новое поколение Nissan Note появится на японском рынке в середине следующего года.

Напомним, что текущее поколение Nissan Note появилось в Японии в 2012 году, затем в 2016 году автомобиль пережил рестайлинг.

А по результатам продаж в прошлом году на японском рынке модель стала бестселлером. Поэтому производитель запланировал в 2020 году выпустить новое поколение Nissan Note.

Одним из главных новшеств будущей модели станет появление 7-местной версии Note с увеличенной колёсной базой и задними сдвижными дверьми.

Ранее в семействе Nissan Note таких модификаций не было. При этом в силовой линейке сохранится гибридная версия e-POWER на базе 1,2-литрового двигателя и электромотора. В продаже появятся обновлённый Note как с передним, так и полным приводом.

В плане дизайна Nissan Note нового поколения обзаведётся уходящими практически до лобового стекла V-образной светодиодной оптикой и габаритной радиаторной решёткой.

Другие детали станут известны ближе к премьере, которая должна состояться в следующем году.