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Жесткий троллинг: BMW шутит над новым пикапом Илона Маска

Жесткий троллинг: BMW шутит над новым пикапом Илона Маска
22:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Коллизия с треснувшим стеклом при демонстрации его прочности, случившаяся на презентации пикапа Tesla Cybertruck, вызвала волну шуток в соцсетях.

И прежде, чем Маск успел оправдаться, опубликовав видеоролик репетиции злополучного опыта накануне презентации, в "остряках" успел отметиться концерн BMW.

По совпадению 22 ноября, на следующий день после презентации Cybertruck, когда его революционная концепция еще оставалась главной темой обсуждений в интернете, и касались прочности его инновационного корпуса и стекол, способных выдержать выстрел из пистолета калибра 9-миллиметров, BMW начал продвижение нового BMW X5 в специально защищенном от выстрелов и подрыва исполнении.

Информационное сообщение по поводу выхода бронированного X5 на официальной странице в соцсети Twitter BMW было сформулировано так: "Выпускается с пуленепробиваемыми стеклами и обеспечивает защиту от осколков на случай попадания металлического шара: новый BMW X5 Protection VR6".

Это просто нечто: Mazda создала инновационный мотор (Фото)

С 30-миллиметровыми стеклами на X5 Protection VR6, выдерживающими выстрел из АК-47, BMW может себе позволить иронию над незадачей Маска.

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Автомобиль, BMW, Авто, Новинки, Илон Маск, Tesla Cybertruck.
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