Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Упала и пошутила: Меркель неудачно поднялась на сцену (Видео)
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Tesla разрабатывает лазерные дворники (Видео)

Tesla разрабатывает лазерные дворники (Видео)
20:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Американский производитель электрокаров получил патент на лазерные стеклоочистители, которые будут применяться на будущих моделях бренда.

Также такая система сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры. Технология получила название "импульсная лазерная очистка".

По задумке компании, новинка сможет в автоматическом режиме распознавать загрязнения на ветровом стекле, объективах камер в салоне, боковых стеклах, зеркалах заднего вида и сразу устранять их без какого-либо участия человека. На регистрацию патента Tesla подала документы еще в начале этого года, но только сейчас он появился в открытом доступе. 

Судя по патенту, который опубликовали 21 ноября, система будет получать и анализировать изображения с помощью специальных датчиков в салоне и на кузове машины и убирать загрязнения с помощью лазерного луча.

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне смогут очищать поверхности без использования химикатов заменить и заменить тем самым обычные дворники. Однако, как такая система поведёт себя в дождь или снег, пока непонятно.

Tata Gravitas официально презентовали (Видео)

Плюс ко всему направленные в сторону водителя лазеры могут мешать вождению, поэтому существует высокий риск того, что яркие пучки света станут еще большой помехой.

В заключении скажем, что будущее такой технологии пока не ясно — зачастую компании получают патент на разработку исключительно для того, чтобы просто получить патент, а многие разработки в итоге не доходят до серийных автомобилей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Новинки, Tesla, Илон Маск, Tesla Cybertruck.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
03 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь