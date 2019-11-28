Tesla разрабатывает лазерные дворники (Видео)

Американский производитель электрокаров получил патент на лазерные стеклоочистители, которые будут применяться на будущих моделях бренда.

Также такая система сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры. Технология получила название "импульсная лазерная очистка".

По задумке компании, новинка сможет в автоматическом режиме распознавать загрязнения на ветровом стекле, объективах камер в салоне, боковых стеклах, зеркалах заднего вида и сразу устранять их без какого-либо участия человека. На регистрацию патента Tesla подала документы еще в начале этого года, но только сейчас он появился в открытом доступе.

Судя по патенту, который опубликовали 21 ноября, система будет получать и анализировать изображения с помощью специальных датчиков в салоне и на кузове машины и убирать загрязнения с помощью лазерного луча.

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне смогут очищать поверхности без использования химикатов заменить и заменить тем самым обычные дворники. Однако, как такая система поведёт себя в дождь или снег, пока непонятно.

Плюс ко всему направленные в сторону водителя лазеры могут мешать вождению, поэтому существует высокий риск того, что яркие пучки света станут еще большой помехой.

В заключении скажем, что будущее такой технологии пока не ясно — зачастую компании получают патент на разработку исключительно для того, чтобы просто получить патент, а многие разработки в итоге не доходят до серийных автомобилей.