Первую партию Ford Mustang Mach-e раскупили всего лишь за девять дней (Фото)

Американская компания объявила прием заявок 18 ноября.

Представители компании Ford заявили, что прием заказов на покупку нового электрического кроссовера Mustang Mach-e First Edition завершен.

Таким образом, весь лимит был исчерпан за девять дней. На данный момент речь идет о предварительных заявках, которые еще можно отменить, однако такие результаты показывают огромный интерес к новинке.

Для оформления заказа на автомобиль с логотипом First Edition, было необходимо внести предоплату в размере 500 долларов. Представители компании отметили, что клиенты, сделавшие это, получат автомобили раньше остальных.

Такие автомобили будут отличаться не только наличием логотипа First Edition – им полагается оригинальная обивка кресел с контрастной прострочкой, а также специальные накладки на педали.

Помимо этого, модель имеет панорамную крышу с инфракрасной защитой, систему полного привода и большой набор опций. Цена такого авто составляет 59 900 долларов.