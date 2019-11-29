Первую партию Ford Mustang Mach-e раскупили всего лишь за девять дней (Фото)

Представители компании Ford заявили, что прием заказов на покупку нового электрического кроссовера Mustang Mach-e First Edition завершен.
Таким образом, весь лимит был исчерпан за девять дней. На данный момент речь идет о предварительных заявках, которые еще можно отменить, однако такие результаты показывают огромный интерес к новинке.
Для оформления заказа на автомобиль с логотипом First Edition, было необходимо внести предоплату в размере 500 долларов. Представители компании отметили, что клиенты, сделавшие это, получат автомобили раньше остальных.
Американская компания представила свой первый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E на автосалоне в Лос-Анджелесе. #Mustang #Ford #Электромобили https://t.co/qslhqYKZno pic.twitter.com/IUb8Zo1rK1
— (@_motorz) 26 ноября 2019 г.
Такие автомобили будут отличаться не только наличием логотипа First Edition – им полагается оригинальная обивка кресел с контрастной прострочкой, а также специальные накладки на педали.
Помимо этого, модель имеет панорамную крышу с инфракрасной защитой, систему полного привода и большой набор опций. Цена такого авто составляет 59 900 долларов.