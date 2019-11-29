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Каким будет новое поколение Mazda MX-5

Каким будет новое поколение Mazda MX-5
18:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Руководство Mazda размышляет о следующем поколении спортивного автомобиля MX-5.

Mazda рассматривает вопрос о том, как улучшить популярную модель, потенциально используя электрифицированную установку. Учитывая его относительно низкий объем, MX-5 может быть одним из немногих автомобилей, которые могут избежать электрификации для своего пятого поколения.

"Легкий вес и компактный размер являются важными элементами MX-5, поэтому, даже если мы применяем электрификацию, мы должны быть уверены, что она действительно помогает достичь легкого веса автомобиля", - сказал руководитель исследований и разработок Ичиро Хиросе.

Руководитель бренда и дизайна Икуо Маэда отметил изменчивость общественного мнения в качестве рассуждений о том, какой силовой агрегат использовать. "Предпочтения людей, которым нравится водить спортивные машины, могут меняться, поэтому нам нужно подумать о том, в каком направлении движется общество", - сказал он.

"Мы хотим выбрать лучшую трансмиссию, чтобы облегчить автомобиль, но из-за разнообразных требований и предпочтений нам нужно изучить различные варианты. "У меня нет ответа сейчас, но нам нужно создать автомобиль, которым люди могут владеть, не беспокоясь о том, что они не являются экологически чистыми", - добавил Маэда.

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Нынешний MX-5 продолжает демонстрировать хорошие продажи, в этом году в Великобритании было продано 4 000 единиц. Руководитель Mazda UK Джереми Томсон описывает модель "как вечнозеленый автомобиль, который поддерживает один аспект бренда", а также говорит, что у него "невероятно страстный поклонник".

Он добавил: "Не так давно MX-5 был так же широко известен, как Mazda. Мы пытались внедрить эту MX-5-ность во все наши автомобили ".

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Автомобиль, Mazda, Авто, Новинки, Mazda MX-5.
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