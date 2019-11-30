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Mercedes-AMG One, наконец, выходит на рынок

Mercedes-AMG One, наконец, выходит на рынок
13:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Долгожданная модель появится в продаже в 2021 году.

Немотря на орное желание ка клиентов, так и создателей, гиперкар Mercedes-AMG One на базе Формулы 1, появиться не прямо сейчас, а с некоторым опозданием. Специалисты компании прикладываю максимум усилий.

"Project One является для нас наивысшим приоритетом для AMG", — сказал Майкл Кнеллер, глава AMG по продажам и управлению проектами, на выставке Car and Driver на автосалоне в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. "Мы достигли переломного момента, и теперь мы вернулись на ходу".

Возвращение в нужное русло означает, что инженеры AMG добились прогресса в адаптации гибридной трансмиссии, производной от F1 на 1000 л.с., для использования на дорогах общего пользования, успокоения «очень сложной системы выпуска» и обеспечения соответствия двигателя требованиям по выбросам.

Глава AMG по продажам и управлению проектами пригласил всех 275 клиентов, которые предварительно заказали автомобиль, в Германию, чтобы объяснить, как было не просто преодолвать этих трудности. Сообщется, что AMG One будет развивать максимальную скорость 217 миль в час и должно появиться в начале 2021 года.

"Когда я прохожу через наш центр разработки, у меня возникает ощущение, что электрификация у всех на уме", — сказал Кнеллер. Mercedes-AMG GT 4-дверное купе, например, будет доступно с подключаемой гибридной трансмиссией, когда оно дебютирует в конце 2020 года.

"Клиенты будут любить эту машину из-за ее эксплуатационных характеристик. Ускорение будет ошеломительным для клиента, потому что это действительно следующий уровень. Версия с подключаемым модулем. Это большой шаг. Я уверен, что людям понравится автомобиль, потому что они получают больше наддува, больше мощности, больше крутящего момента, и это отличный пакет", — сказал Кнеллер.

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По словам Кнеллера, сохранение внимания AMG к производительности означает, что водители AMG готовы хотя бы погрузиться в электрический мир.

"У нас очень лояльные фанаты, — сказал он, — они ездили на AMG годами, и их легко убедить, принести им машины и попросить их пройти тест-драйв, чтобы они почувствовали ДНК электрифицированных. AMG и чувствую, что они, как минимум, так же хороши, как автомобили AMG сегодня, или даже лучше. Что остается неизменным, так это чистая ориентация наших силовых агрегатов. В конце концов, когда у вас есть значок AMG на ствол, это четкое утверждение".

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Автомобиль, Mercedes, Авто, Mercedes-AMG One.
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