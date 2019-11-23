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"Вашу тачку прокачано": представлены новые версии Mercedes GLE и GLS

"Вашу тачку прокачано": представлены новые версии Mercedes GLE и GLS
20:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

На автосалоне В Лос-Анджелесе дебютировали AMG-модификации кроссоверов Mercedes GLE и GLS с индексом 63.

В новой генерации спортивные SUV сменили 5,5-литровый двигатель на 4,0-литровую турбовосьмерку, которая уже устанавливается на ряд других моделей бренда.

Отдача силовых установок – та же, что и, например, у Mercedes-AMG E 63. Базовый GLE 63 развивает 571 л.с. и 750 Нм, а старший GLE 63 S – 612 л.с. и 850 Нм.

Модель GLS 63 представлена только в 612-сильном исполнении, причем это стандартная, а не S-версия. Более мощный двигатель имеет активные опоры.

Новшество же состоит в том, что уже знакомый V8 впервые стал частью умеренно-гибридной силовой установки со стартер-генератором EQ Boost, который кратковременно добавляет 22 л.с. и 250 Нм. 

Двигатель сочетается с девятиступенчатым автоматом и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Все три модификации кроссоверов имеют блокировку заднего дифференциала с электронным управлением, пневмоподвеску AMG Ride Control+, по шесть режимов работы ездовой электроники (у старшего GLE предусмотрена еще одна, гоночная настройка).

Начались продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX

За доплату можно получить активные стабилизаторы поперечной устойчивости с электромеханическими актуаторами, карбон-керамические тормоза.

Mercedes-AMG GLE 63 развивает 100 км/ч за 4,0 секунды, GLE 63 S – за 3,8 секунды, а GLS 63 – за 4,2 секунды. С пакетом AMG Driver's максимальная скорость увеличивается с 250 до 280 км/ч.

Мировые продажи спортивных кроссоверов стартуют весной.

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Автомобили, Mercedes, Mercedes-Benz GLE, Mercedes GLS, Mercedes GLE и GLS.
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