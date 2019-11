"Вашу тачку прокачано": представлены новые версии Mercedes GLE и GLS

В новой генерации спортивные SUV сменили 5,5-литровый двигатель на 4,0-литровую турбовосьмерку, которая уже устанавливается на ряд других моделей бренда.

Отдача силовых установок – та же, что и, например, у Mercedes-AMG E 63. Базовый GLE 63 развивает 571 л.с. и 750 Нм, а старший GLE 63 S – 612 л.с. и 850 Нм.

Модель GLS 63 представлена только в 612-сильном исполнении, причем это стандартная, а не S-версия. Более мощный двигатель имеет активные опоры.

Новшество же состоит в том, что уже знакомый V8 впервые стал частью умеренно-гибридной силовой установки со стартер-генератором EQ Boost, который кратковременно добавляет 22 л.с. и 250 Нм.

