В Мексике полиция будет патрулировать на Tesla Cybertruck

Важно, что, несмотря на завышенную, казалось бы, стоимость, эти расходы будут компенсированы за счёт экономии на бензине и техобслуживании, — приводит слова мэра на пресс-конференции издание Medio Tiempo.
Власти города представили три варианта комплектации, которые предполагается использовать: пикап, машины с прицепом для сборки мусора и для буксировки цистерн с водой.
Карденас также рассказал, что уже внёс предоплату за 15 автомобилей, в десяти из которых будет по два электродвигателя, а в пяти других — по три.
Нам важно не ускорение, которое развивают эти машины, а крутящий момент — это важно при буксировке грузов, — отметил мэр.