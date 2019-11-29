Полиция Дубая закупит электрокары Tesla Cybertruck (Фото)

Полиция Дубая опубликовала в своем "Твиттере" изображение электрического пикапа Tesla Cybertruck в служебной ливрее.

Местный начальник рассказал в интервью изданию Arabian Business, что новинка будет использоваться в качестве патрульной машины в туристических районах.

В твите ошибочно указано, что электропикап присоединится к полицейскому парку в 2020 году, однако этого не может произойти, поскольку производство младшей заднеприводной и средней двухмоторной полноприводной модификаций "Сайбертрака" стартует лишь в конце 2021 года, а топовый трехмоторный вариант встанет на конвейер в 2022-м.

В гараже дубайских полицейских уже имеется множество быстрых и дорогих машин, включая Porsche 918 Spyder, Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Lamborghini Aventador, Audi R8. Скорее всего, и в случае с пикапом Tesla они предпочтут самую динамичную версию, развивающую 96 км/ч менее чем за 2,9 секунды.

Dubai police tease they will add Tesla's new Cybertruck to their fleet of cars in 2020 https://t.co/vyvlbGC1sM pic.twitter.com/RuWWgAMy8d — (@CBSNews) 28 ноября 2019 г.

Как мы сообщали ранее, на Tesla Cybertruck поступило уже 250 тысяч заказов, хотя премьера состоялась лишь на прошлой неделе. Поскольку модель еще далека от конвейера, для оформления заявки требуется внести всего 100 долларов предоплаты.