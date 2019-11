Полиция Дубая закупит электрокары Tesla Cybertruck (Фото)

Местный начальник рассказал в интервью изданию Arabian Business, что новинка будет использоваться в качестве патрульной машины в туристических районах.

В твите ошибочно указано, что электропикап присоединится к полицейскому парку в 2020 году, однако этого не может произойти, поскольку производство младшей заднеприводной и средней двухмоторной полноприводной модификаций "Сайбертрака" стартует лишь в конце 2021 года, а топовый трехмоторный вариант встанет на конвейер в 2022-м.

В гараже дубайских полицейских уже имеется множество быстрых и дорогих машин, включая Porsche 918 Spyder, Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Lamborghini Aventador, Audi R8. Скорее всего, и в случае с пикапом Tesla они предпочтут самую динамичную версию, развивающую 96 км/ч менее чем за 2,9 секунды.

Dubai police tease they will add Tesla's new Cybertruck to their fleet of cars in 2020 https://t.co/vyvlbGC1sM pic.twitter.com/RuWWgAMy8d

— (@CBSNews) 28 ноября 2019 г.