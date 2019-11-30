Обновленный KIA Cerato появился на рынке в GT-версии (Фото)

Компания KIA начала продавать в Китае новую спорт-версию своего популярного седана KIA Cerato/K3 GT.

В отличие от того авто, которое можно встретить в салонах российских дилеров KIA, "поднебесная" новинка может похвастаться более агрессивной внешностью.

Ей достались массивная решетка радиатора с выразительными вертикальными секциями, габаритные бамперы и модернизированная оптика на светодиодах. Также китайский KIA K3 несколько крупнее своего российского собрата – его длина подросла на 20 мм до отметки в 4 660 мм. Размер колесной базы здесь достигает 2 700 мм, а ширина и высота - 1 780 и 1 450 мм соответственно.

Стандартный KIA K3 оснащается безальтернативным полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с., сочетающимся с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором.

Под каптом GT-версии разместился 1,4-литровый 130-сильный турбомотор, работающий в связке с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Помимо этого, "оспортивленный" седан получил модернизированную тормозную систему, более жесткую подвеску и аэродинамический обвес.

За новую версию седана в Китае просят от 119 800 до 128 800 юаней.