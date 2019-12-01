Tesla Cybertruck: стало известно о главных заказчиках пикапа

В конце прошлой недели компания Tesla представила электрический пикап Tesla Cybertruck с необычным дизайном. Три дня назад Илон Маск сообщил, что пикап уже собрал более 250 тысяч предзаказов. Давайте разбираться, кто же эти поклонники брутальной новинки Tesla.
Чиновники
Своей покупкой в соцсетях уже похвастался министр юстиции Норвегии Йоран Калмир (Jøran Kallmyr). Он опубликовал подтверждение заказа со словами: «Прости, жена, мне просто пришлось».
Beklager kone, jeg bare måtte pic.twitter.com/MIFhd9uGAL
— Jøran Kallmyr (@Jkallmyr) November 28, 2019
Министр выбрал полноприводный Cybertruck с двумя электромоторами за $50 000.
Покупатели Tesla Cybertruck нашлись и в Украине. Бывший мэр Новоднестровска Черновицкой области Руслан Панчишин тоже похвастался своей покупкой в соцсетях. Он выбрал базовую модификацию за $40 000.
Госслужащие
Закупить новые пикапы планирует и полиция Дубая. Как рассказали представители департамента, электромобили будут нести службу в самом центре города на бульваре Шейха Мухаммеда ибн Рашида Аль-Мактума и в районе небоскреба Бурдж Халифа.
К ним присоединились полиция и коммунальные службы города Вальес мексиканского штата Сан-Луис-Потоси. По словам мэра города Эспера Карденаса, они будут использовать три вида Tesla Cybertruck: полицейские пикапы, а также с прицепом для сбора мусора и с цистерной для воды.
А вот высокая стоимость автомобилей мэра не пугает. Он уверен, что со временем она окупится экономией на топливе и обслуживании.
Напомним, первый взнос за Tesla Cybertruck составляет всего $100, причем потом эти деньги можно будет вернуть. Производство Cybertruck начнётся в 2021 году, а топовая версия с большим пробегом и скоростью выйдет в 2022.