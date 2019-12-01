Новый гиперкар Mercedes-AMG One появится в 2021 году

Долгожданная модель Mercedes-AMG One, наконец, выходит на рынок.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz поведал о начале продаж гиперкара Mercedes-AMG One.

Стоит напомнить, что впервые машину показали в 2017 году.

Тогда было объявлено, что выпуск новинки начнется в 2019 году, но позже дата была перенесена. Теперь в компании поведали, что все проблемы смогли решить, и первые владельцы получат свои транспортные средства уже в 2021 году.

Речь идет о 275 клиентах, которые оформляли заявку на новые машины. Им уже рассказали о дате старта выпуска.

В руководстве немецкой компании рассказали, что главные проблемы были связаны с гибридной силовой установкой. Для хорошей динамики и задела на будущее совместно с 1,6-литровым турбомотором трудятся сразу 5 электроагрегатов.

Данный двигатель используется на болидах Формулы-1. Инженеры компании протестировали трудности при адаптации гоночного агрегата к серийной модели. Чтобы объявить о завершении работ, разработчикам было необходимо решать сразу несколько задач.

В частности, нужно было снизить шум мотора и уменьшить вредные выбросы. А также добиться его надежности, ведь агрегаты в автогонках Формула-1 рассчитаны на дистанцию пяти Гран-при, что составляет в районе 1 500 километров.