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В Сети появились снимки салона купеобразного кросса от Geely и Volvo (Фото)

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В Сети появились снимки салона купеобразного кросса от Geely и Volvo (Фото)
15:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В модельном ряду марки уже есть кроссоверы 01 и 02, а также седан 03.

Совместный проект Geely и Volvo – компания Lynk & Co – готовится вывести на рынок свою новую модель. 

Это будет купеобразный кроссовер под индексом 05.

А вот авто с индексом 04 здесь нет – эту цифру в Китае считают несчастливой. Однако есть мнение, что "четверку" приберегли для нового хэтчбека. 

"Свежими" снимками нового кроссовера от Geely и Volvo без какого-либо камуфляжа поделился китайский портал "Autohome". Марка, в свою очередь, распространила детальные фото салона новинки. 

Передняя часть нового кроссовера выполнена в фирменном стиле марки с той разницей, что новинке полагаются новые бамперы и оригинальная радиаторная решетка. В основу модели легла платформа CMA, над чьим созданием потрудились специалисты Geely и Volvo. В длину Lynk & Co 05 достигает 4 592 мм, что на 80 мм больше кроссовера Lynk & Co 01. А вот колесная база у них одинаковая – 2 734 мм.

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Салон авто получился самобытным: новая передняя панель, стильный руль (по данным китайских СМИ, с тачпадом), спортивные кресла с отделкой из кожи Nappa и замши, а также современная мультимедиа с большим тачскрином.

В моторную гамму новинки могут войти силовые агрегаты, использующиеся на других моделях марки. Так, Lynk & Co 05 может получить бензиновые моторы от Volvo: полуторалитровая 180-сильная "турботройка", двухлитровая "турбочетверка" мощностью 190 л.с. или 254-сильный мотор с таким же рабочим объемом.

Привод может быть передним или полным. Эксперты не исключают, что кросс-купе получит и гибридные версии.

Продажи Lynk & Co 05 намечены на первую половину 2020-го. А вот публичную премьеру новинки могут организовать уже в этом году. На будущий год марка запланировала выход на рынок Европы.

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Автомобили, Техника, Авто, Volvo, Кроссовер, Geely.
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