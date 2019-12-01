Кроссовер Honda Breeze вышел в продажу (Видео)

В поднебесной стартовали продажи нового Breeze в восьми различных комплектациях.

Данный кроссовер является точным аналогом актуальной модели CR-V продающейся на глобальном рынке. Технических отличий между моделями практически нет, однако они имеют абсолютно разный дизайн. Новый Breeze получил переработанную переднюю часть с новым бампером, оптикой и улучшенной решеткой радиатора.

Размеры Breeze сопоставимы с прототипом. Длина, ширина и высота новинки составляют 4 634, 1 855 и 1679 мм при длине колесной базы 2 661 мм.

Под капотом автомобиля находится 1,5-литровый турбированный силовой агрегат с отдачей 195 л.с.

В роли трансмиссии выступает 5-ступенчатая "механика" либо же вариатор. Также предлагается гибридный вариант с 2,0-литровым "атмосферником" и двумя электромоторами с суммарной мощностью 215 л.с.

Изучая салон можно сразу же отметить мультируль, цифровую панель приборов и информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем.

Автомобиль предлагается с несколькими вариантами отделки интерьера и в зависимости от комплектации доступно от 2 до 8 подушек безопасности.