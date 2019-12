Электрокар Hyundai Nexo поставил новый мировой рекорд (Фото)

Бертран Пиккар установил мировой рекорд по дальности пробега на одном баке для водородных электромобилей. Причем, после пройденных 778 километров, остаточный запас хода Hyundai Nexo составил еще 49 километров.

25 ноября Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence во французском городе Саргемин, а финишировал на следующий день возле Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже.

“Своим рекордом я стремился доказать, что чистые технологии в авто – это уже не эксперименты. Начинается новая эра высокой производительности с мыслью о защите окружающей среды”, – прокомментировал Пиккар.

NEWS: Balloonist Bertrand Piccard drove 778 km across France in a Hyundai NEXO, breaking the world record for the longest distance driven in a hydrogen-powered vehicle on a single tank. Read more here: https://t.co/V17m9GMSwe pic.twitter.com/uCgRLslgXX

— (@Hyundai_UK_PR) 29 ноября 2019 г.