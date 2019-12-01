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Электрокар Hyundai Nexo поставил новый мировой рекорд (Фото)

Электрокар Hyundai Nexo поставил новый мировой рекорд (Фото)
15:32 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Кроссовер Nexo – это водородный электрокар, но даже его одноклассникам ранее не удавалось показать подобные результаты.

Бертран Пиккар установил мировой рекорд по дальности пробега на одном баке для водородных электромобилей. Причем, после пройденных 778 километров, остаточный запас хода Hyundai Nexo составил еще 49 километров.

25 ноября Пиккар выехал с водородной заправочной станции FaHyence во французском городе Саргемин, а финишировал на следующий день возле Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже.

“Своим рекордом я стремился доказать, что чистые технологии в авто – это уже не эксперименты. Начинается новая эра высокой производительности с мыслью о защите окружающей среды”, – прокомментировал Пиккар.

За время путешествия к Пиккару присоединились несколько знаменитостей. На пассажирском сидении Nexо успели посидеть принц Монако Альберт II, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, великий герцог Люксембурга Анри и президент группы по исследованию перспектив использования водорода Мишель Делпон.

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Тяговый электромотор Hyundai Nexo развивает 163 лошадиных силы и 394 Нм крутящего момента. В баллонах хранится 6,35 килограмма водорода. Источником тока служат и топливные элементы, и тяговая батарея.

Поскольку Nexo не выделяет никаких вредных веществ, то за время пробега удалось сэкономить 111,2 килограмма углекислого газа. Столько в среднем выбрасывает автомобиль такого же класса с обычным ДВС.

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Рекорд, Автомобиль, Мировой рекорд, Hyundai, Авто, Новинки, Электрокар, Hyundai Nexo.
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