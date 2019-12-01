Вот так выглядит вживую самый черный на планете BMW X6 (Видео)

Корреспондент Motor1.com снял первый ролик с BMW X6 в краске Vantablack прямо на стенде Франкфуртского автосалона.

Это непередаваемое ощущение: автомобиль, поглощающий до 99,96% света, вживую смотрится так, как будто на улицу выкатилась машина из гоночного симулятора. Официальные фото не дают такого представления - делимся эмоциями прямо с автосалона во Франкфурте, где и состоялась премьера единственного в мире купе-кроссовера в краске Vantablack.

Баварской компании удалось заполучить самую черную краску на планете – и выкрасить ею купе-кроссовер X6 нового поколения. В темноте машину просто было бы не видно, если бы не горящие фары и подсвеченная фальшрадиаторная решетка! У кузова нет никаких теней и бликов.

Черный-черный "Икс-шесть", получивший название VBX6, был построен совместно с компанией Surrey Nano Systems и креативно-техническим агентством Levitation 29. Именно Surrey Nano Systems несколько лет назад разработала краску на основе нанотрубок, которая поглощает практически весь попадающий на нее свет – до 99,6%. Например, если посветить на такую поверхность лазерной указкой, то точку от луча не будет видно.

Приобрести краску непросто, но разработчики позволили выкрасить ею Х6, потому что такой цвет "идеально подчеркивает формы машины, скрывая детали".

Кажется, есть только одна проблема - поглощающий свет BMW X6 полностью затмил премьеру новой генерации самого автомобиля.