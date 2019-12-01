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Вот так выглядит вживую самый черный на планете BMW X6 (Видео)

Вот так выглядит вживую самый черный на планете BMW X6 (Видео)
22:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Корреспондент Motor1.com снял первый ролик с BMW X6 в краске Vantablack прямо на стенде Франкфуртского автосалона.

Это непередаваемое ощущение: автомобиль, поглощающий до 99,96% света, вживую смотрится так, как будто на улицу выкатилась машина из гоночного симулятора. Официальные фото не дают такого представления - делимся эмоциями прямо с автосалона во Франкфурте, где и состоялась премьера единственного в мире купе-кроссовера в краске Vantablack.

Баварской компании удалось заполучить самую черную краску на планете – и выкрасить ею купе-кроссовер X6 нового поколения. В темноте машину просто было бы не видно, если бы не горящие фары и подсвеченная фальшрадиаторная решетка! У кузова нет никаких теней и бликов.

Черный-черный "Икс-шесть", получивший название VBX6, был построен совместно с компанией Surrey Nano Systems и креативно-техническим агентством Levitation 29. Именно Surrey Nano Systems несколько лет назад разработала краску на основе нанотрубок, которая поглощает практически весь попадающий на нее свет – до 99,6%. Например, если посветить на такую поверхность лазерной указкой, то точку от луча не будет видно.

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Приобрести краску непросто, но разработчики позволили выкрасить ею Х6, потому что такой цвет "идеально подчеркивает формы машины, скрывая детали".

Кажется, есть только одна проблема - поглощающий свет BMW X6 полностью затмил премьеру новой генерации самого автомобиля.

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Автомобиль, Видео, Авто, Новинки, BMW X6, vantablack, Самый черный BMW.
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