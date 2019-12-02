Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Гончарук рассказал, что правительство сделало за прошедшую неделю
Гончарук рассказал, что правительство сделало за прошедшую неделю
Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
Бабак рассказала, почему сорвался отопительный сезон в Светловодске
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

MINI и Great Wall начнут совместное производство электромобилей в Китае

MINI и Great Wall начнут совместное производство электромобилей в Китае
05:44 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

BMW Group и Great Wall Motor откроют совместное предприятие Spotlight Automotive Limited.

BMW Group и Great Wall Motor объявили об открытии нового совместного предприятия Spotlight Automotive Limited, которое займется производством будущих электрокаров Mini и новых моделей брендов, принадлежащих Great Wall Motor. Еще один направлением деятельности Spotlight Automotive Limited станет разработка новых электрокаров.

Новый завод проектной мощностью 160 тысяч автомобилей в год построят в городе Чжанцзяган в китайской провинции Цзянсу. В строительство предприятия партнеры инвестируют около 650 миллионов евро. Начать и завершить строительные работы планируют в 2020 году. После выхода завода на полную мощность, количество занятых на нем сотрудников составит около трех тысяч.

Соглашение о создании нового совместного предприятия с равными долями участия и строительстве нового завода по производству электрокаров в провинции Цзянсу компании подписали летом прошлого года в Берлине. На церемонии присутствовали премьер-министр Китая Ли Кэцян и канцлер Германии Ангелы Меркель.

Самый мощный серийный Mini: что известно о новом Mini Cooper

Электрический Mini появится в первом квартале 2020 года. Серийное производство электрокара наладят на заводе Mini в Оксфорде, где недавно был собран 10-миллионный автомобиль с момента запуска бренда в 1959 году. Spotlight Automotive предоставит дополнительные мощности, что позволит не только увеличить производство модели, но и закрепить на стратегически важном для Mini китайском рынке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Автомобиль, Great Wall, Электрокар, MINI.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
04 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
05 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
На Одесчине авто протаранило маршрутку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь