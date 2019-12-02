MINI и Great Wall начнут совместное производство электромобилей в Китае

BMW Group и Great Wall Motor откроют совместное предприятие Spotlight Automotive Limited.

BMW Group и Great Wall Motor объявили об открытии нового совместного предприятия Spotlight Automotive Limited, которое займется производством будущих электрокаров Mini и новых моделей брендов, принадлежащих Great Wall Motor. Еще один направлением деятельности Spotlight Automotive Limited станет разработка новых электрокаров.

Новый завод проектной мощностью 160 тысяч автомобилей в год построят в городе Чжанцзяган в китайской провинции Цзянсу. В строительство предприятия партнеры инвестируют около 650 миллионов евро. Начать и завершить строительные работы планируют в 2020 году. После выхода завода на полную мощность, количество занятых на нем сотрудников составит около трех тысяч.

Соглашение о создании нового совместного предприятия с равными долями участия и строительстве нового завода по производству электрокаров в провинции Цзянсу компании подписали летом прошлого года в Берлине. На церемонии присутствовали премьер-министр Китая Ли Кэцян и канцлер Германии Ангелы Меркель.

Электрический Mini появится в первом квартале 2020 года. Серийное производство электрокара наладят на заводе Mini в Оксфорде, где недавно был собран 10-миллионный автомобиль с момента запуска бренда в 1959 году. Spotlight Automotive предоставит дополнительные мощности, что позволит не только увеличить производство модели, но и закрепить на стратегически важном для Mini китайском рынке.