Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных
Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных
Украинка Басова завоевала серебро на Кубке мира по велотреку
Украинка Басова завоевала серебро на Кубке мира по велотреку
Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

Электрифицированная BMW получит "голос" известного голливудского композитора

Электрифицированная BMW получит "голос" известного голливудского композитора
06:13 Сегодня Телеграф autoua.net

BMW Vision M Next озвучит голливудский композитор Ханс Циммер.

Всемирно известный композитор Ханс Циммер, написавший музыку к мультфильму «Король Лев», кинофильмам «Пираты Карибского моря», «Человек дождя», «Перл-Харбор», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар», а также заставку для Чемпионата мира по футболу, стал официальным композитором и куратором нового отделения баварской марки - BMW IconicSounds Electriс.

В июле этого года на конференции BMW NextGen в Мюнхене Ханс Циммер представил «голос» гибридного концепта Vision M Next, созданный совместно с саунд-продюсером баварской марки Ренцо Витале. Во время разгона и остановки шоу-кар звучал как обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Объявляя о своем сотрудничестве с BMW Group в Санта-Монике, Циммер сказал: «У нас есть уникальная возможность превратить электрическое вождение в великолепный опыт с выдающимся звуком. Я действительно с нетерпением жду задачи по формированию звука для будущего электромобиля BMW. Разработка звуков для BMW Vision M Next вместе с Ренцо Витале стала для меня новым вдохновляющим опытом».

BMW Vision M Next получит новую технологию

Над «голосом» для Vision M Next Циммер и Витале работали в студии, в которой композитор сочиняет мелодии для голливудских фильмов. Последним их совместным творением стал «стартовый звук» для гибридов и электрокаров BMW, предупреждающий о готовности автомобиля к движению. По словам Ренцо Витале, он «вызывает радостное ожидание электропривода, когда водитель садится в свой автомобиль и нажимает кнопку «Start/Stop». В серийных моделях звуковая сигнализация появится в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, BMW, Авто, Ханс Циммер, BMW Vision M Next.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
04 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
05 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
На Одесчине авто протаранило маршрутку
На лондонском мосту возобновили движение после теракта
На лондонском мосту возобновили движение после теракта
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь