Электрифицированная BMW получит "голос" известного голливудского композитора

BMW Vision M Next озвучит голливудский композитор Ханс Циммер.

Всемирно известный композитор Ханс Циммер, написавший музыку к мультфильму «Король Лев», кинофильмам «Пираты Карибского моря», «Человек дождя», «Перл-Харбор», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар», а также заставку для Чемпионата мира по футболу, стал официальным композитором и куратором нового отделения баварской марки - BMW IconicSounds Electriс.

В июле этого года на конференции BMW NextGen в Мюнхене Ханс Циммер представил «голос» гибридного концепта Vision M Next, созданный совместно с саунд-продюсером баварской марки Ренцо Витале. Во время разгона и остановки шоу-кар звучал как обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Объявляя о своем сотрудничестве с BMW Group в Санта-Монике, Циммер сказал: «У нас есть уникальная возможность превратить электрическое вождение в великолепный опыт с выдающимся звуком. Я действительно с нетерпением жду задачи по формированию звука для будущего электромобиля BMW. Разработка звуков для BMW Vision M Next вместе с Ренцо Витале стала для меня новым вдохновляющим опытом».

Над «голосом» для Vision M Next Циммер и Витале работали в студии, в которой композитор сочиняет мелодии для голливудских фильмов. Последним их совместным творением стал «стартовый звук» для гибридов и электрокаров BMW, предупреждающий о готовности автомобиля к движению. По словам Ренцо Витале, он «вызывает радостное ожидание электропривода, когда водитель садится в свой автомобиль и нажимает кнопку «Start/Stop». В серийных моделях звуковая сигнализация появится в 2020 году.