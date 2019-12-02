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Citroёn C4 превратится в электрокар (Фото)

Citroёn C4 превратится в электрокар (Фото)
12:09 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Эта новинка получит полностью электрическую версию, сообщает глава Citroen Линда Джексон.

Citroen планирует в 2020 году начать продавать Citroen C4 Cactus нового поколения. 

Электрический C4 Cactus станет первым серийным электромобилем компании Citroen. С 2020 года каждая новая модель этого бренда будет иметь гибридную или электрическую версию. К 2025 году абсолютно все модели "Ситроена" получат электрические версии.

Новая модель, которая заменит Citroen C4 Cactus, должна быть построена на модернизированной платформе CMP. Эта платформа подходит для создания машин с двигателем внутреннего сгорания и с электрической силовой установкой. На ней уже построены такие модели, как Peugeot 208, Opel Corsa и DS 3 Crossback.

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Citroen рассчитывает, что электрический Citroen C4 станет более успешным, чем C-Zero В Европе за первые десять месяцев 2019 года продали всего 929 экземпляров C-Zero.

За последние два года продажи Citroen в Европе стали лучше благодаря появлению кроссоверов C3 Aircross и C5 Aircross. Ранее эта компания делала акцент не на кроссоверы, а на минивэны.

"Кактус" первого поколения появился в 2014 году. Тогда его позиционировали как компактный кроссовер. В 2017 году его после обновления переделали в хэтчбек.

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Автомобили, Авто, Кроссовер, Электрокар, Электрический кроссовер, Citroёn C4.
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