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Тюнингованную "копейку" продают за 25 тысяч долларов (Фото)

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Тюнингованную "копейку" продают за 25 тысяч долларов (Фото)
12:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Свое спортивное авто Миндаугас Гразис оценил в 24 229 долларов.

В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные "Жигули", адаптированные для участия в кольцевых заездах.

С классическим седаном российского автопроизводителя "корч" связывает только кузов: модель максимально занижена и облегчена. Появился комплект пластиковых расширителей арок, массивный спойлер и модернизированный передний бампер.

Вместо штатных колес установили 17-дюймовые низкопрофильные диски с гоночными шинами. Интерьер автомобиля также претерпел значительные изменения. Салон был облегчен, установлена гоночная панель и каркас безопасности.

Под капотом ВАЗ-2101 установлено 2,0-литровую "турбочетверку" от легендарной Lancia Delta Integrale. Форсированный итальянский агрегат выдает около 400 л.с., а пробег в режиме заездов не превышает 300 км.

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Владелец утверждает, что при создании гоночных "Жигулей" использовались в том числе узлы от BMW 3-Series в кузове E46. На создание автомобиля ушло около пяти лет.

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Автомобиль, Авто, Миндаугас Гразис.
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