Почему не заводится автомобиль на морозе

Что делать, если на улице мороз и машина не заводится?

В Украину пришла зима по расписанию. В начале декабря украинцы ощутили заморозки и первый снег. Зимой многие водители сталкиваются с серьезной проблемой, когда в мороз двигатель их автомобиля отказывается запускаться. Это может коснуться даже новых авто.

Все мы знаем, что в холодное время года автомобиль нужно прогреть, посидев хотя бы пару минут с заведенным двигателем. Но, что делать, если ваш автомобиль даже не заводится?

Машина не заводится на морозе

Аккумулятор

Чаще всего в том, что автомобиль не запускается в мороз, виноват аккумулятор. Вернее, его низкий заряд. На это указывают завывающие звуки, когда поворачиваете ключ в замке зажигания для запуска мотора, но стартер не проворачивается.

Разряженный аккумулятор – это небольшая проблема. Хуже, если он выходит из строя навсегда. Тогда нужно покупать новую батарею.

Что делать? Самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Если у вас зимой возникают трудности с аккумулятором, лучше, чтобы провода (их называют «крокодилами») всегда были в машине.

Топливо

Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.

Стартер

Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.

Моторное масло

Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…

Свечи

У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.

Выхлопная труба

Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

Если машина не открывается

Чтобы разморозить замки, можно использовать специальные аэрозоли или жидкости, которые легко найти в любом магазине запчастей. Можно по старинке прогреть ключ на пламени зажигалки или, скажем, приложить к замку грелку, наполненную горячей водой.

Если примерзли резиновые уплотнители дверей, прилагать усилие или резко дергать не нужно. Лучше открывать дверь постепенно или в самом тяжелом случае попробовать попасть в салон через ту дверь, которая примерзла минимально. Чтобы такого не случалось в будущем, перед наступлением холодов уплотнители можно обработать силиконовой смазкой.