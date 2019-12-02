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Представлен 6-колёсный суперкар Covini 6SW (Видео)

Представлен 6-колёсный суперкар Covini 6SW (Видео)
14:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Если вам нужен уникальный суперкар, то Covini 6SW идеально подходит для вас.

Covini — это небольшая итальянская компания по производству суперкаров, их потрясающий 6-колесный Covini 6SW дебютировал более 10 лет назад, при этом на веб-сайте производителя ещё можно заказать этот автомобиль.

Новая машина Covini 6SW обойдется вам примерно в 650 000 долларов.

Инженеры компании заверяют, что дополнительный комплект колес эффективно увеличивает сцепление с дорогой, что в свою очередь помогает более быстро и легко проходить повороты. Наличие шести колес также означает, что теперь у вас есть более эффективное торможение. 

Covini 6SW оснащен 4,2-литровым V8, мощность которого превышает 500 лошадиных сил.

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Двигатель работает в паре с традиционной 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с одинарным сцеплением, подобными трансмиссиями в начале 2000-х годов оснащались Ferrari и Lamborghinis.

Однако, если взглянуть на другие автомобили, предлагаемые в ценовом диапазоне 650 000 долларов, то покупка Covini 6SW не выглядит такой очевидной.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Covini 6SW.
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