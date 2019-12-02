Очень важная деталь: в какой обуви лучше не водить автомобиль

В автомобиле есть несколько основных органов управления, среди которых можно выделить педальный узел.

Педальный узел является одним из факторов безопасного вождения.

От удобства той или иной обуви зависит безопасность управления транспортным средством.

Поэтому эксперты крайне не рекомендуют водить автомобиль в шлепанцах. Именно данный вид обуви чаще всего приводит к ДТП. Дело в том, что шлепанцы могут соскользнуть при нажатии на педаль и зацепиться за нее.

Однако езда босиком тоже крайне нежелательна — нога может вспотеть и эффект будет тот же.

Автоледи следует обратить внимание на каблуки, особенно с острой шпилькой. В таком случае существует серьезная опасность зацепиться за коврик, что увеличит время с момента обнаружения препятствия до нажатия педали тормоза.

Также не рекомендована обувь на высокой подошве. Кроссовки или кеды подобного дизайна не позволяют полностью прочувствовать педаль, поэтому водитель не способен четко контролировать транспортное средство.

Лучше всего возить с собой сменную обувь, которая хорошо прилегает к ноге, советуют автоэксперты.