Представлен Honda Civic с четырьмя турбинами (Видео)

Установка четырех турбонагнетателей на крошечный двигатель, подобный этому, - не самый эффективный, дешевый или наименее сложный способ получения энергии.

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Не все проекты должны идти на максимальную эффективность или мощность. Они могут быть невероятно бессмысленными и все же быть веселыми. Нужны доказательства? Достаточно взглянуть на эту квадро-турбо Honda Civic. Этот автомобиль был построен Кайлом Уильямсом для его канала на YouTube Boosted Lifestyle.

Он купил его с 1,6-литровым двигателем В16, на котором установлены кованные поршни и четыре турбокомпрессора BorgWarner K03, по одному для каждого выпускного отверстия. Он порезал заводской выпускной коллектор и изготовил трубы, чтобы все подогнать.

Проект Уильямса выглядит более чем захватывающе, а также автомобиль обладает совершенно уникальным звуком. Конечно, наличие такого количества турбокомпрессовов - не самый эффективный способ увеличить мощность, но автомобиль действительно ускоряется. В последнем обновлении автомобиля Уильямс оборудовал машину гусеницами для передних колес, чтобы он мог продолжать ездить на автомобиле всю зиму.