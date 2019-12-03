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Представлен Honda Civic с четырьмя турбинами (Видео)

Представлен Honda Civic с четырьмя турбинами (Видео)
08:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Установка четырех турбонагнетателей на крошечный двигатель, подобный этому, - не самый эффективный, дешевый или наименее сложный способ получения энергии.

Вы все еще не знаете как справиться со снегом? У нас отличный пример. 

Не все проекты должны идти на максимальную эффективность или мощность. Они могут быть невероятно бессмысленными и все же быть веселыми. Нужны доказательства? Достаточно взглянуть на эту квадро-турбо Honda Civic. Этот автомобиль был построен Кайлом Уильямсом для его канала на YouTube Boosted Lifestyle. 

Он купил его с 1,6-литровым двигателем В16, на котором установлены кованные поршни и четыре турбокомпрессора BorgWarner K03, по одному для каждого выпускного отверстия. Он порезал заводской выпускной коллектор и изготовил трубы, чтобы все подогнать.  

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Проект Уильямса выглядит более чем захватывающе, а также автомобиль обладает совершенно уникальным звуком. Конечно, наличие такого количества турбокомпрессовов - не самый эффективный способ увеличить мощность, но автомобиль действительно ускоряется. В последнем обновлении автомобиля Уильямс оборудовал машину гусеницами для передних колес, чтобы он мог продолжать ездить на автомобиле всю зиму.

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Автомобили, Техника, Авто, Honda Civic, Honda Civic с четырьмя турбинами.
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