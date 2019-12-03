Скачать
Вторник, 03.12.2019
RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России
RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России
Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований
Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
Високосный год 2020: приметы и суеверия

Самые популярные автомобили на французском рынке

Самые популярные автомобили на французском рынке
13:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На чем ездит заграница: какие автомобили в разных странах мира являются самыми популярными.

Специалисты поделились данными о продажах новых автомобилей на французском авторынке. 

В прошлом месяце во Франции было реализовано 172 734 новых машины. 

А в период с января по конец ноября их количество уже перевалило за 2 млн, что практически полностью повторяет результат прошлого года. 

Если говорить о производителях, то продажи группы PSA составили 54 503 экземпляров, что на 7% меньше прошлогоднего результата за аналогичный период. 

Такой показатель обеспечивает концерну долю в 31% от общего числа продаж. 

Обновленный Jaguar F-Type показали до премьеры (Фото)

На автомобилях Renault свой выбор остановили 32 617 жителей Франции. Renault показал отличную динамику на родном рынке – "плюс" 27%.

Самой популярной иностранной маркой стал Volkswagen, автомобили которого разошлись тиражом в 23 959 шт. (+8%). В модельном рейтинге лидерство захватил компактный хэтчбек Peugeot 208, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 4 656 экземпляров.

Второе и третье места достались представителям Renault. Хэтчбек Sandero купили 3 767 раз, а на модели Clio свой выбор остановил 3 201 житель Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авторынок, Автомобили, Авто, Рынок авто, Французский авторынок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
02 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
03 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
04 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
05 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине
В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине
Президент подписал &quot;дорожные&quot; законы
Президент подписал "дорожные" законы
Ассоль прокомментировала слухи о беременности
Ассоль прокомментировала слухи о беременности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь