Самые популярные автомобили на французском рынке

На чем ездит заграница: какие автомобили в разных странах мира являются самыми популярными.

Специалисты поделились данными о продажах новых автомобилей на французском авторынке.

В прошлом месяце во Франции было реализовано 172 734 новых машины.

А в период с января по конец ноября их количество уже перевалило за 2 млн, что практически полностью повторяет результат прошлого года.

Если говорить о производителях, то продажи группы PSA составили 54 503 экземпляров, что на 7% меньше прошлогоднего результата за аналогичный период.

Такой показатель обеспечивает концерну долю в 31% от общего числа продаж.

На автомобилях Renault свой выбор остановили 32 617 жителей Франции. Renault показал отличную динамику на родном рынке – "плюс" 27%.

Самой популярной иностранной маркой стал Volkswagen, автомобили которого разошлись тиражом в 23 959 шт. (+8%). В модельном рейтинге лидерство захватил компактный хэтчбек Peugeot 208, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 4 656 экземпляров.

Второе и третье места достались представителям Renault. Хэтчбек Sandero купили 3 767 раз, а на модели Clio свой выбор остановил 3 201 житель Франции.