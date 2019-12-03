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Опубликованы фото Porsche Mission C в кузове Shootingbrake (Фото)

Опубликованы фото Porsche Mission C в кузове Shootingbrake (Фото)
15:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

С момента дебюта модели компания выпустила несколько комплектаций Taycan, и электрифицированных моделей Porsche также будет больше.

Porsche уже сделал первые шаги в будущее с новым Taycan, первой полностью электрической моделью марки.

Что это за модели, так и останется загадкой, но Раян Приск пошел дальше и использовал свое воображение, чтобы создать Porsche Mission C, двухдверный Shootingbrake, который Porsche когда-нибудь создаст. Может быть. 

Согласно сообщению на странице Приск в Facebook, где был представлен рендер, в основу его изображения лег Porsche Cayman. Mission C смешивает элементы из Taycan и Panamera Sport Turismo и переносит их на маленькое купе размером с Cayman, придавая Mission C элегантные пропорции и внешний вид, напоминающий повозку.

Рендер только дает нам возможность взглянуть на заднюю часть модели — широкие крылья, узкая крыша и задние фонари в стиле Taycan. Третий стоп-сигнал встроен в край крыши, наклоненной назад, создавая спойлер на стекле. Однако неясно, как будет открываться задняя дверь — это выглядит как небольшое отверстие для груза.

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С другой стороны, это двухдверный Shootingbrake, где практичность не является преимуществом. Вместо этого речь идет о стиле, и в Porsche Mission C этого достаточно. Хотя мы не видим передней части машины, мы можем представить, что она имеет внешний вид, похожий на тот, что у Taycan. Мы можем видеть вентиляционное отверстие перед дверями в листовом металле крыла, который также имеются у Taycan.

Следующей электрифицированной моделью Porsche станет кроссовер Macan. В конечном итоге вся линейка Porsche станет электрической, как и вся остальная автомобильная промышленность.

Надеемся, что инженеры работают и над двухдверным электрическим Porsche.

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Автомобили, Техника, Авто, Porsche Mission C, Shootingbrake.
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