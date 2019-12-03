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Во сколько ему обходится обслуживание гиперкара Bugatti Veyron (Видео)

Во сколько ему обходится обслуживание гиперкара Bugatti Veyron (Видео)
17:24 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Купить редкий и дорогой суперкар – это только полдела. Ежегодно владельцу приходится тратить на него кругленькую сумму.

Умножьте шестизначную цифру на два, ведь в коллекции Мэнни Хошбина таких машин две. А еще несколько супертачек McLaren, Lamborghini, Mercedes, Porsche...

Как-то мы уже рассказывали о том, во сколько обходится замена запчастей и ремонт экзотических автомобилей. Так, комплект не новых колесных дисков с шинами для Veyron стоит сто тысяч долларов, оригинальный бензобак с работами по его замене оценивается в 43 тысячи долларов. А для банальной замены масла во французском гиперкаре нужно едва ли не полмашины разобрать. Но сначала нужно купить сам автомобиль, который стоит два-три миллиона евро.

Вместе со всеми спецверсиями, мануфактура Bugatti собрала около 450 экземпляров Veyron и два из них живут в гараже американского магната Мэнни Хошбина. Причем он регулярно "выгуливает" оба гиперкара, тратя кучу денег на горючее (до 25 литров на 100 км в боевом режиме), шины и расходные материалы. Хошбин посчитал, во сколько ему обходится владение экзотическим французским автомобилем и цифра действительно впечатляющая.

Bugatti рекомендует ежегодно обновлять все жидкости в машине, а это стоит по крайней мере 25 тысяч долларов. Шины нужно менять не реже, чем раз в два года, комплект стоит 38 тысяч долларов. Причем, лучше вместе с дисками. Мощная силовая установка Veyron с двигателем W16 имеет 10 радиаторов, стоимостью от 9 тысяч долларов каждый, четыре турбины по 6 400 долларов каждая. Калибровка валов – 21 тысяча долларов. Мэнни утверждает, что в течение года каждый из его "Вейронов" требует затрат на содержание в размере около 100 тысяч долларов.

Опубликованы фото Porsche Mission C в кузове Shootingbrake (Фото)

Кстати, в его частной коллекции, кроме пары Veyron есть целых пять гиперкаров Mercedes SLR McLaren, Mercedes-AMG One, Ford GT, Porsche 935, Koenigsegg Jesko и несколько дорогих игрушек от McLaren, включая последнюю модель – Speedtail.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Bugatti, Bugatti Veyron, Гиперкар.
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