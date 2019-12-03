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Стартап Faraday Future представил интерьер своей первой модели FF 91 (Фото)

Стартап Faraday Future представил интерьер своей первой модели FF 91 (Фото)
21:32 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Но появится ли этот автомобиль в продаже – большой вопрос.

Электрический кроссовер FF 91 должен выйти на рынок США к концу 2020 года. Только сейчас производитель завершил работу над интерьером и позволил заглянуть внутрь машины.

Дела у стартапа Faraday Future (FF) в последнее время идут не слишком успешно – новости свидетельствуют о финансовых проблемах фирмы, а слухи еще больше нагнетают тучи. О работе над серийным воплощением концепта FF V9 ничего не слышно, однако от планов по выпуску FF 91 фирма не отказалась.

Салон пестрит кучей мониторов и экранов, имеет три модема 4G LTE, искусственный интеллект FFAI с распознаванием лица и продвинутую систему голосового управления. Faraday Future называет салон электрического кроссовера “третьим интернет-пространством между домом и пунктом назначения”.

Второй ряд кроссовера представляет собой образец высочайшего уровня комфорта. Кресла Zero-Gravity от NASA с регулировкой по 14 позициям снабжены подогревом, вентиляцией и массажем, могут откидываться на угол до 60 градусов и имеют режим Spa Mode, с которым атмосфера наполняется особыми световыми, звуковыми и ароматическими эффектами.

Опубликованы фото Porsche Mission C в кузове Shootingbrake (Фото)

Электронный блок управления FF 91 работает на процессорах Qualcomm Snapdragon 820A и имеет искусственный интеллект FFAI. Он узнает владельца по персональному цифровому идентификатору и сканерам распознавания лица – ключ не нужен вообще.

Электрокар оснащается тремя моторами общей мощностью в 1010 лошадиных сил, которые обеспечивают ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,39 секунды. Аккумулятор позволяет преодолевать на одном заряде более 480 километров. По предварительным данным, стоимость электрического кроссовера составит около 300 тысяч долларов.

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Автомобиль, Авто, Кроссовер, Новинки, Электрокар, Faraday Future, Faraday Future FF 91, FF 91.
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