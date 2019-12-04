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Без лишнего шума: Hyundai Lafesta EV уже презентовали (Фото)

Без лишнего шума: Hyundai Lafesta EV уже презентовали (Фото)
11:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Новинку от Hyundai Lafesta EV тихо представлена в Китае.

В то время как автомобильный мир был сосредоточен на автосалоне в Лос-Анджелесе, Hyundai незаметно представила Lafesta EV в Китае.

Модель Lafesta EV, которая должна быть запущена в начале следующего года, получает дизайн под названием "чувственная спортивность", который значительно отличается от стандартной модели.

Наиболее очевидные изменения происходят впереди, так как модель оснащена новой лицевой панелью без решетки радиатора с логотипом Hyundai, который обрамлен хромированной отделкой и светодиодными фарами.

Ниже заметны новые противотуманные фары, вертикальные воздухозаборники и уникальный бампер.

Изменения стиля продолжаются в аэродинамическом заднем бампере с тонким отражателем, который охватывает почти всю ширину автомобиля. Так как модель электрическая, двойная выхлопная система была заменена диффузором. Автомобиля получил также оригинальные колеса и пересмотренную цветовую палитру, которая включает специфический для EV оттенок под названием Shooting Star.

В то время как внешние изменения довольно обширны, салон в значительной степени переносится с предыдущей модели. В результате водители садятся за руль D-образной формы и смотрят на 7-дюймовый цифровой дисплей комбинации приборов. Справа от них находится 10,25-дюймовая информационно-развлекательная система со специальной навигацией, которая показывает близлежащие зарядные станции.

Другие примечательные особенности включают беспроводное зарядное устройство для смартфона, черную отделку и электрический селектор переключения передач. Что еще более интересно, Lafesta имеет систему распознавания голоса, которая позволяет владельцам управлять различными функциями, включая панорамный люк на крыше и электрические стеклоподъемники.

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Говоря о технологиях, у Lafesta есть ассортимент систем помощи водителю, в том числе ассистент по предотвращению столкновений в слепых зонах, ассистент по предотвращению столкновений в прямом направлении, предупреждение о безопасном выезде и помощь в предотвращении столкновений при заднем перекрестном движении. Модель также имеет сигнализацию и шесть подушек безопасности.

Hyundai ничего не сказал о технических характеристиках, но подтвердил, что у автомобиля есть аккумуляторная батарея на 56,5 кВтч, которая питает электродвигатель мощностью 201 л.с. и 310 Нм крутящего момента.

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Hyundai, Авто, Машина, Hyundai Lafesta EV.
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