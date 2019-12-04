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Среда, 04.12.2019
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Почему Toyota Rush и Mitsubishi Xpander так активно покупают

Почему Toyota Rush и Mitsubishi Xpander так активно покупают
13:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Названы причины ажиотажа вокруг Toyota Rush и Mitsubishi Xpander.

Кроссвэны Toyota Rush и Mitsubishi Xpander пользуются большой популярность среди автомобилистов Индонезии, Таиланда и Филиппин.

Покупатели ценят их за универсальность: в этих моделях комфорт и вместительность семейного авто органично сочетаются с внедорожными качествами и яркой внешностью кроссовера.

О причинах бешеной популярности таких машин рассказало издание «Autonetmagz».

Среди главных преимуществ кроссвэнов были названы трехрядная компоновка салона, высокий клиренс, внедорожные атрибуты в экстерьере, богатый набор опций, а также более бюджетные прайсы, чем у полноценных кроссоверов.

Напомним, Toyota Rush создан на базе бестселлера Toyota Avanza. Такое авто получило семиместный салон и задний привод. Изменились и его габариты: автомобиль стал на 440 мм длиннее (4 435 мм), а также нарастил колесную базу до 2 685 мм (+105 мм). А вот высота и ширина не изменились - 1 705 и 1 695 мм соответственно.

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Mitsubishi Xpander с самого начала задумывался как кроссвэн. Его размеры сопоставимы с Toyota Rush: длина - 4 475 мм, ширина - 1 750 мм, высота - 1 700 мм, расстояние между осями - 2 775 мм.

Под капотом Rush скрывается полуторалитровый «атмосферник» мощностью 105 л.с., а Xpander оснащается 120-сильным «атмосферником» того же объема. Оба движка сочетаются с 5МКПП или четырехступенчатым «автоматом». О полном приводе речи не идет даже за доплату.

В плане опций Rush и Xpander мало чем отличаются друг от друга. Им полагаются системы ABS, распределения тормозных усилий и курсовой устойчивости. Из опций комфорта присутствуют кондиционер, современная мультимедиа с тачскрином, парктроники.

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Модель, Авто, Toyota Rush, Mitsubishi Xpander.
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