Компания Bentley представил лимитированный гиперкар со скоростью до 333 километров

Цену лимитированного издания Bentley Continental GT пока не сообщают.

Британский автопроизводитель Bentley представил купе модели Continental GT.

"Компания Bentley представила особую версию купе Continental GT", - говорится в сообщении.

По данным портала, всего будет изготовлено 15 автомобилей такой модели.

Сам салон лимитированного Bentley Continental GT выполнен в двух цветах: основной — черный Beluga, дополнительный — Radium.

В отделке использована алькантара и карбон.

Под капотом Contintnel GT установлен 6,0-литровый двигатель с наддувный W12.

Его мощность составляет 635 лошадиных сил.

Купе набирает скорость в 100 км в час за 3,7 секунды и разгоняется до 333 километров в час.

Как сообщалось, британский автопроизводитель Jaguar представил спортивное купе F-Type.