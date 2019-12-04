Iveco представила свой первый электрический грузовик (Фото)

Для создания этой модели компания Iveco объединилась с американским стартапом Nikola Motor.

Компания Iveco презентовала свой электрический грузовик Nikola Tre, созданный на основе Iveco S-Way.

Продавать экологически чистую новинку собираются на европейском рынке. К испытаниям электрического грузовика приступят в будущем году, а вот в руки первых клиентов Nikola Tre попадет только в 2021-ом.

Однако это не мешает новинке пользоваться спросом: количество заказов на электрический грузовик превысило текущие производственные возможности.

Известно, что к 2023-му на рынок выйдет модификация Nikola Tre на водородных топливных элементах. Пробег такого авто, по заверениям разработчиков, может достигать 600 миль (966 километров).

Пока представлен только прототип будущего бестселлера, который был создан всего через три месяца после подписания соглашения о партнерстве. Напомним, Iveco и Nikola Motor сели за стол переговоров еще в сентябре.

В будущем они собираются построить в Европе совместное предприятие, которое будет специализироваться на выпуске электрокаров и машин на водородных топливных элементах.