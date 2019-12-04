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Iveco представила свой первый электрический грузовик (Фото)

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Iveco представила свой первый электрический грузовик (Фото)
17:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Для создания этой модели компания Iveco объединилась с американским стартапом Nikola Motor.

Компания Iveco презентовала свой электрический грузовик Nikola Tre, созданный на основе Iveco S-Way.

Продавать экологически чистую новинку собираются на европейском рынке. К испытаниям электрического грузовика приступят в будущем году, а вот в руки первых клиентов Nikola Tre попадет только в 2021-ом.

Однако это не мешает новинке пользоваться спросом: количество заказов на электрический грузовик превысило текущие производственные возможности. 

Известно, что к 2023-му на рынок выйдет модификация Nikola Tre на водородных топливных элементах. Пробег такого авто, по заверениям разработчиков, может достигать 600 миль (966 километров).

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Пока представлен только прототип будущего бестселлера, который был создан всего через три месяца после подписания соглашения о партнерстве. Напомним, Iveco и Nikola Motor сели за стол переговоров еще в сентябре.

В будущем они собираются построить в Европе совместное предприятие, которое будет специализироваться на выпуске электрокаров и машин на водородных топливных элементах.

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Автомобили, Техника, Грузовик, Авто, IVECO, электрический грузовик.
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