Как правильно прогревать машину зимой

Опытные водители в мороз греют мотор перед поездкой, просто нужно это правильно делать.

Среди автомобилистов существует мнение, что современные автомобили не нужно прогревать зимой. Сегодня мы расскажем о том, как правильно зимой прогревать автомобиль.

Исходить нужно из того, что моторы имеют нормы рабочих температур. У бензинового мотора она составляет 90-100 градусов Цельсия, а у дизеля – 85-90 градусов. При более низких температурах коэффициент полезного действия меньше.

В мороз ухудшаются свойства технических жидкостей (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя рулевого колеса) со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Когда после запуска снизятся обороты мотора, можно начинать движение. Но не переусердствуйте – поезжайте вначале плавно. Если сразу "рвать" с места, то могут возникнуть проблемы с двигателем. Бензиновые двигатели доводят до 2 000 оборотов коленвала, а дизельные – до 1 500 оборотов.

В сильный мороз опытные водители прогревают двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не станет примерно 50 градусов. В машине с дизелем используют предпусковой подогреватель мотора.

Прогревая зимой автомобиль, помните, что это нужно делать максимально быстро. Почему? Так вы снизите изнашивание автомобиля.