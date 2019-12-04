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Как правильно прогревать машину зимой

Как правильно прогревать машину зимой
19:01 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pinterest.com

Опытные водители в мороз греют мотор перед поездкой, просто нужно это правильно делать.

Среди автомобилистов существует мнение, что современные автомобили не нужно прогревать зимой. Сегодня мы расскажем о том, как правильно зимой прогревать автомобиль.

Исходить нужно из того, что моторы имеют нормы рабочих температур. У бензинового мотора она составляет 90-100 градусов Цельсия, а у дизеля – 85-90 градусов. При более низких температурах коэффициент полезного действия меньше.

В мороз ухудшаются свойства технических жидкостей (масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя рулевого колеса) со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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Когда после запуска снизятся обороты мотора, можно начинать движение. Но не переусердствуйте – поезжайте вначале плавно. Если сразу "рвать" с места, то могут возникнуть проблемы с двигателем. Бензиновые двигатели доводят до 2 000 оборотов коленвала, а дизельные – до 1 500 оборотов.

В сильный мороз опытные водители прогревают двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не станет примерно 50 градусов. В машине с дизелем используют предпусковой подогреватель мотора.

Прогревая зимой автомобиль, помните, что это нужно делать максимально быстро. Почему? Так вы снизите изнашивание автомобиля.

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Автомобили, Зима, Авто, Прогрев машины, Как правильно прогревать машину зимой, Как правильно прогревать машину.
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