Каким бензином заправлять автомобиль, и есть ли разница?

С хорошим бензином машина развивает полную мощность и двигатель работает без проблем.

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль расходовал как можно меньше топлива. Эксперты Института потребительских экспертиз, проведя соответствующее исследование, выяснили, на каком бензине расход топлива автомобиля меньше…

Для эксперимента на специальном стенде отобрали образцы бензинов А-95 и А-92 нескольких производителей (Energy, Shebel, Mozyr и Orlen), а также взяли Renault Logan.

На белорусском бензине Mozyr А-92 в городе на 100 км тратится 6,2 л топлива, а на украинском Shebel – 6,8 л. На белорусском бензине Mozyr А-95 в городе на 100 км тратится 6,6 л топлива, а на украинском Shebel – 6,7 л.

То есть в городском цикле украинское топливо демонстрирует очень неплохую экономичность. На шоссе, кстати, тоже.

В частности, на шоссе меньше всего расход у литовского топлива Orlen (4,8 л для А-95 и 5,1 л для А-92). А вот у украинского Shebel – почетное второе место.

Таким образом, экономичность автомобилей с украинским бензином мало чем уступает показателям зарубежного топлива. При этом украинское топливо имеет лучшую мощность и больший крутящий момент.