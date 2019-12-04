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Представлен электрический грузовичок Valeo (Фото)

Представлен электрический грузовичок Valeo (Фото)
21:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новый электрокар позиционируется как нечто среднее между пикапом и фургоном.

Автомобиль является совместной разработкой французской компании Valeo и японского Университета Гунма.

Созданием грузовика занимались специалисты французской компании Valeo, а также представители подразделения Университета Гунма под названием CRANTS, которое является Центром исследований по внедрению транспортных систем.

Новый грузовик построен на базе фирменной системы Valeo 48V с электродвигателями eDrive. Первый электромотор стоит спереди, а второй — сзади, то есть автомобиль наделён полным приводом.

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Производительность каждого силового агрегата небольшая — всего 20 л.с. Но автомобиль рассчитан на транспортировку грузов по территории различных предприятий, поэтому заявленной мощности вполне хватит. 

Также сообщается, что грузовичок может проехать на одной подзарядке до 100 км, а его «максималка» может достигать 100 км/час.

На данный момент рыночные перспективы данного электрокара не уточняются.

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Автомобили, Грузовик, Авто, электрический грузовик, Valeo.
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