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BMW выпустила уникальный родстер i8 LimeLight Edition (Фото)

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BMW выпустила уникальный родстер i8 LimeLight Edition (Фото)
12:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Машина была создана вместе Alcantara, неудивительно, что одноименный материал покрывает почти весь салон.

Созданная для излучения эксклюзивности и устойчивости единственная модель родстера BMW i8 в вариации LimeLight Edition обладает 2-цветным кузовом с черными колесами.

Помимо этого она имеет высокоэффективную тормозную систему с желтыми суппортами и мягкую складную крышу, которую есть возможность опустить за 15 секунд на скорости до 50 км/ч.

Среди главных моментов – 2-цветные спортивные кресла Alcantara с контрастной строчкой желтого оттенка, а еще желтые вкладыши с узором, который вдохновлен эмблемой BMW.

Рисунок повторяется на дверных панелях, а алькантарой отделаны приборная панель, центральная консоль и рулевое колесо. Кроме того, в оформлении салона использовали углеродное волокно, синюю подсветку и значок LimeLight Edition. По утверждениям BMW, алькантара прекрасно подходит для i8. 

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Данная модель получила гибридный силовой агрегат, включающий себя 3-цилиндровый бензиновый мотор на 1,5 литра с турбонаддувом, литий-ионный аккумулятор емкостью 11,6 кВт/ч и электродвигатель.

Общая производительность полноприводной машины составляет 369 л.с. Такие показатели дают автомобилю возможность ускоряться до 100 км/ч за 4,6 секунды и максимально разгоняться до 250 км/ч.

Авто на одной лишь электротяге способно преодолеть расстояние до 53 км по циклу NEDC.

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BMW, Автомобили, Техника, Авто, i8 LimeLight Edition, Родстер i8 LimeLight Edition.
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