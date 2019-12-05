Компактный Tata Altroz станет серийным (Видео)

Известная чрезвычайно дешевыми авто компания Tata Motors до конца года выведет на рынок "премиальный городской автомобиль" и при этом дешевле всех конкурентов.

Индийский концерн Tata Motors представил свою первую модель на модульном шасси ALFA собственной конструкции – компакт Altroz. Хэтчбек с бензиновым и дизельным моторами выйдет на рынок до конца этого года, а в перспективе получит гибридную и полностью электрическую силовые установки.

Базовая версия оценена в 500 000 рупий – это 7000 долларов или 167 300 гривен по текущему курсу.

Одноклассниками и главными соперниками Tata Altroz будут Hyundai i20, Honda Jazz и Suzuki Baleno. На старте продаж Altroz предложат с бензиновым трехцилиндровым мотором 1.2 мощностью 77 л.с. и дизельным четырехцилиндровым турбомотором 1.5 с отдачей в 90 л.с. Оба агрегата сочетаются с пятиступенчатой МКП.

В следующем году линейку планируют дополнить версией с автоматической коробкой передач и 100-сильным 1,2-литровым турбомотором. А еще через год на рынок должны выйти гибридный Altroz и полностью электрический Altroz EV с запасом хода до 300 километров.

"Премиальный ситикар" получил мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой голосовых команд. Топовые версии модели имеют круиз-контроль, виртуальную панель приборов, запуск двигателя с кнопки и фоновую подсветку салона.