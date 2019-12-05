Ford планирует производить запчасти из отходов McDonald's (Видео)

Будущие автомобили Ford будут поставляться с кофе McDonald's - по крайней мере, в компонентах моделей.

Гигант быстрого питания будет поставлять отходы от процесса обжарки кофе автоконцерну, а автокомпания будет использовать его в качестве ингредиента при производстве некоторых деталей.

Кофейная шелуха - это оболочка зерна, которая отделяется во время обжарки. Это вообще ненужный продукт.

Тем не менее, команда Ford считает, что смешивание материала с пластиком и добавками создает материал, который отлично подходит для автозапчастей. Эта сделка означает, что, согласно объявлению компании, McDonald's отправляет "значительную часть" своей доли в Ford.

Автопроизводитель говорит, что смесь кофе и пластика позволяет создавать материал, который на 20 процентов легче и имеет лучшие тепловые свойства, чем те, которые компания использует в настоящее время. Процесс литья также требует на 25 процентов меньше энергии.

Ford будет использовать материал на основе кофе первоначально в корпусах фар. Позже он будет применен и для других компонентов. Компания не уточняет, какое транспортное средство может получить эти детали в первую очередь, но на видео есть подсказка, что вы отправитесь на завод Ranger.

Американская марка выпустила ролик, чтобы показать этот новый материал. Специалист марки нагревает шелуху до высоких температур в среде с низким содержанием кислорода, а затем смешивает ее с пластиком.

В процессе таяния материал явно пахнет кофе. Он должен быть лучше, чем неприятный запах из обычной пластмассы.