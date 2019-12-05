Сравнение Tesla Model S и Porsche Taycan: какими оказались результаты краш-тестов (Фото, Видео)

Tesla Model X — главный претендент на звание самого безопасного авто в своем классе.

Организация Euro NCAP, занимающаяся оценкой безопасности новых автомобилей, провела испытания электромобилей Tesla Model X и Porsche Taycan. Обе модели получили высшую оценку — пять звезд.

В Tesla уделяют безопасности своих автомобилей большое внимание, поэтому высокий результат Model X был вполне ожидаемым. Машина набрала 94% по шкале обеспечения безопасности пассажиров в целом и 98% — за безопасность взрослых пассажиров. Таким образом, Model X стала главным претендентом на звание лучшего автомобиля года в своем классе.

Электрокроссовер Tesla уже не в первый раз подтверждает свою безопасность. В 2017 году Национальная администрация безопасности дорожного движения США выставила Model X максимально высокие баллы по итогам пяти серий краш-тестов.

Испытания Porsche Taycan / © Euro NCAP

Отсутствие моторного отсека обеспечило машине большую зону деформации, а блок аккумуляторов в днище дает низкий центр тяжести и минимизирует вероятность переворачивания на крышу при аварии.

Отсутствие моторного отсека обеспечило машине большую зону деформации, а блок аккумуляторов в днище дает низкий центр тяжести и минимизирует вероятность переворачивания на крышу при аварии.Porsche Taycan также получила максимальную оценку от Euro NCAP, однако результаты тестов в отдельных категориях оказались заметно хуже, чем у Tesla.

Сиденья машины плохо защищают пассажиров от хлыстовых травм (повреждений шеи вследствие резкого сгибания и мгновенного разгибания). Поэтому специалисты аннулировали оценку системы автоматического торможения (которая сама по себе сработала в штатном режиме) из-за высокой вероятности травмирования людей при отскоке после экстренной остановки.