Стартовало производство кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc (Фото)

На заводе в немецком Оснабрюке началась сборка открытой версии компактного кроссовера Volkswagen T-Roc.

Компания Volkswagen T-Roc решила вновь попытать счастье в экстравагантном сегменте кросс-кабриолетов.

Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютировал в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль построен на базе трехдверной версии стандартного кроссовера T-Roc. Поднять или убрать мягкий складной верх можно за 9 секунд на скорости до 30 км/ч. Багажник стал немного меньше – пришлось выделить место для механизма крыши. Но при необходимости можно сложить второй ряд сидений. Специальное "окошко", ведущее из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы.

В моторную гамму вошли два бензиновых наддувных агрегата: трехцилиндровый объемом 1,0 литр и мощностью 114 л.с., а также 1,5-литровая "турбочетверка", которая выдает 148 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.

Собирают кабриолет T-Roc на заводе концерна Volkswagen Group в Оснабрюке, по соседству с Porsche Cayman. В продажу новинка поступит весной 2020 года. Ожидается, что стоить кросс-кабриолет будет примерно от 26 тысяч евро. Покупателям предложат два стайлинг-пакета: Style и R-Line. В списке доступных опций: 19-дюймовые колеса, премиальная аудиосистема Beats, цифровая приборная панель и многое другое.

Прямых конкурентов у Volkswagen T-Roc Cabriolet сейчас на рынке нет. Пионером сегмента кросс-кабриолетов можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Land Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия "Мурано" просуществовала на рынке лишь 4 года, а выпуск Evoque Convertible завершился в 2018 году с выходом нового поколения.