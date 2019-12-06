Скачать
Пятница, 06.12.2019
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

Стартовало производство кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc (Фото)

Смотрите фото (3)
Стартовало производство кросс-кабриолета Volkswagen T-Roc (Фото)
11:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На заводе в немецком Оснабрюке началась сборка открытой версии компактного кроссовера Volkswagen T-Roc.

Компания Volkswagen T-Roc решила вновь попытать счастье в экстравагантном сегменте кросс-кабриолетов. 

Кабриолет Volkswagen T-Roc дебютировал в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль построен на базе трехдверной версии стандартного кроссовера T-Roc. Поднять или убрать мягкий складной верх можно за 9 секунд на скорости до 30 км/ч. Багажник стал немного меньше – пришлось выделить место для механизма крыши. Но при необходимости можно сложить второй ряд сидений. Специальное "окошко", ведущее из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы. 

В моторную гамму вошли два бензиновых наддувных агрегата: трехцилиндровый объемом 1,0 литр и мощностью 114 л.с., а также 1,5-литровая "турбочетверка", которая выдает 148 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, привод – передний или полный.

Поставки Nissan GT-R50 от Italdesign начнутся в 2020 года

Собирают кабриолет T-Roc на заводе концерна Volkswagen Group в Оснабрюке, по соседству с Porsche Cayman. В продажу новинка поступит весной 2020 года. Ожидается, что стоить кросс-кабриолет будет примерно от 26 тысяч евро. Покупателям предложат два стайлинг-пакета: Style и R-Line. В списке доступных опций: 19-дюймовые колеса, премиальная аудиосистема Beats, цифровая приборная панель и многое другое.

Прямых конкурентов у Volkswagen T-Roc Cabriolet сейчас на рынке нет. Пионером сегмента кросс-кабриолетов можно назвать Porsche Cayenne Cabriolet, показанный в виде концепта в далеком 2002 году. Позднее свои версии представили Nissan (Murano CrossCabriolet) или Land Rover (Evoque Convertible). Оба пошли в серию. Но открытая версия "Мурано" просуществовала на рынке лишь 4 года, а выпуск Evoque Convertible завершился в 2018 году с выходом нового поколения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, Кабриолет, Volkswagen T-ROC, Кросс-кабриолет Volkswagen T-Roc.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
Фильм &quot;Джокер&quot; снова выйдет в прокат
Фильм "Джокер" снова выйдет в прокат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь