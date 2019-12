Поставки Nissan GT-R50 от Italdesign начнутся в 2020 года

Модель Nissan GT-R50 от Italdesign будет представлена на стенде Ital Design на Женевском международном автосалоне, который откроется в марте следующего года.

В Японии прототип автомобиля будет выставлен на фестивале NISMO на FUJI SPEEDWAY 2019, который состоится в воскресенье, 8 декабря, после чего на NISSAN CROSSING в Гиндзе.

Серийная модель "Nissan GT-R50 by Italdesign" вызвала большой интерес со стороны клиентов во всем мире, и покупатели, которые уже оформили предварительный заказ, начали выбирать спецификации в соответствии со своими предпочтениями. Всего планируется выпустить только 50 единиц, большая часть из которых уже раскуплена.

The first production models of the ultra-exclusive #Nissan GT-R50 by @Italdesign will be delivered to customers in late 2020 In Japan, you can check out the prototype at the 2019 @NISMO Festival this Sunday https://t.co/eqzOScMKYU #OMGTR50 #Italdesign pic.twitter.com/YRjVzQb3rj

— (@NissanMotor) 5 декабря 2019 г.