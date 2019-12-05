Поставки Nissan GT-R50 от Italdesign начнутся в 2020 года

Компания Nissan Motor объявила, что начнет поставки лимитированного Nissan GT-R50 начнутся со второй половины 2020 года.

Модель Nissan GT-R50 от Italdesign будет представлена на стенде Ital Design на Женевском международном автосалоне, который откроется в марте следующего года.

В Японии прототип автомобиля будет выставлен на фестивале NISMO на FUJI SPEEDWAY 2019, который состоится в воскресенье, 8 декабря, после чего на NISSAN CROSSING в Гиндзе.

Серийная модель "Nissan GT-R50 by Italdesign" вызвала большой интерес со стороны клиентов во всем мире, и покупатели, которые уже оформили предварительный заказ, начали выбирать спецификации в соответствии со своими предпочтениями. Всего планируется выпустить только 50 единиц, большая часть из которых уже раскуплена.

"Nissan GT-R50 by Italdesign" будет продаваться в Японии через SCI, группу компаний VT Holdings. SCI Corporation является официальным дилером, который импортирует и продает автомобиль в Японии.

Боб Лейсли, программный директор Nissan по спортивным автомобилям, сказал: "Наши клиенты наслаждались огромным персонализированным опытом этого проекта с Ital Design, который производил "заряженные" автомобили в небольших количествах. "Nissan GT-R50 от Italdesign станет шедевром для каждого".

"Nissan GT-R50 by Italdesign" — это модель, совместно разработанная GT-R и Italdesign в честь 50-летия со дня ее появления. В ее основе лежит версия GT-R NISMO, которая оснащается 3,8-литровым двигателем V6 VR38DETT, который генерирует мощность порядка 700 л.с. Модель будет поставляться со второй половины 2020 года до конца 2021 года после прохождения процедур утверждения для каждого конкретного рынка.