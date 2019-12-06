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Представлен внедорожный электро-суперкар GFG Style 2030 (Фото)

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Представлен внедорожный электро-суперкар GFG Style 2030 (Фото)
14:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Официальная презентация серийной версии итальянского суперкара будет проходить в марте следующего года на автосалоне в Женеве.

Есть такой YouTube канал, который называется Supercar Blondie, там девушка блогер раскрывает и самое главное, показывает нам самые разнообразные автомобили – от роскошных концептов Mercedes-Maybach, до сумашедших суперкаров.

В этот раз, она показывает нам необычную машину GFG Style 2030, официальная презентация которой состоялась на специальном мероприятии Riyadh Car Show в Саудовской Аравии, где было представлено более чем 1200 удивительных машин.

Итальянская компания GFG Style создала суперкар с названием 2030 специально для Саудовской Аравии, и, как вы видите, это далеко не самый обычный суперкар. Фактически, представители автопроизводителя назвали свою новинку "Hyper SUV" или гипер-кроссовер.

Странноватое название, согласен. Машина получила форму двухместного, двухдверного суперкара с системой полного привода. Причем этот автомобиль по заверениям сотрудников GFG Style может запросто гонять по бездорожью. Его массивные 22-дюймовые колесные диски "обуты" не в гоночные "слики", а в серьезные шины с реальными боковинами.

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Это, конечно, не первый раз, когда мы видим автомобили, обладающие некоторыми функциями для преодоления бездорожья – та же самая Subaru делает это годами, но все же надо отдать должное ребятам из GFG Style.

Это полностью электрическая машина, которая может похвастать 540 лошадиными силами, которые могут быть отправлены на все четыре колеса сразу, благодаря чему, разгон с 0 до 100 км/ч составит 3,5 секунды. При максимальной скорости в 200 км/ч, запас хода может составить более 370 км.

Маловатая скорость для суперкара, но представители GFG Style отдельно отмечают, что с этой скоростью можно ехать даже по бездорожью.

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Суперкар, Автомобили, Техника, Авто, Электро-суперкар GFG Style 2030, Электро-суперкар, GFG Style 2030.
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